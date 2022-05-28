“الصحة المدرسية”: جهوزية عالية مع بدء وصول الطلاب الوافدين من المناطق الساخنة

أكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة الدكتورة هتون الطواشي أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطلاب الوافدين من محافظات حلب وإدلب ودير الزور خلال اليومين الماضين، وهم بحالة صحية جيدة، إضافة لإجراء مسحات الاختبارات السريعة لمستضد كورونا لهم، حيث تم إجراء ١٤٥٠ مسحة في حلب و ١١٢ في دير الزور و١٨ في إدلب حتى الآن من قبل الفرق الصحية للصحة المدرسية ومديريات الصحة، وكانت المسحات جميعها سلبية، موضحة أنه تم فرز فرق صحية لمراكز الاستضافة في المحافظات الخمس التي ستستضيف الطلاب الوافدين وهي حلب ودير الزور والرقة وحماه وريف دمشق، إلى جانب وجود مرشدين نفسيين لتقديم الدعم النفسي للطلاب والتعامل مع الحالات النفسية لديهم.