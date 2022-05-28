الولايات المتحدة تخلق أزمة غذاء في أوكرانيا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن واشنطن تحاول سحب احتياطات الحبوب من أوكرانيا مهددة بحدوث أزمة غذائية فيها وحرمان كييف منها.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها في تعليق على بيان الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحاجة لإيجاد فرص لسحب 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا مع توقيع قانون الإقراض والتأجير الأوكراني: “من الواضح أن كييف ستدفع ثمن الأسلحة الأمريكية بالقمح، في الواقع فإن الأمريكيين أنفسهم يثيرون أزمة غذائية في أوكرانيا من خلال حرمانها من احتياطياتها من الحبوب”.