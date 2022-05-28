باقري: الجيش الإيراني جهز قواته بأحدث المعدات والأعتدة

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الجيش الإيراني جهز قواته بأحدث المعدات والأعتدة العسكرية التقنية ومن بين ذلك إنتاج الطائرات المسيرة.

ووفق وكالة (إرنا) الإيرانية أعرب اللواء باقري في تصريح له اليوم أمام جمع من القادة والمسؤولين خلال تفقده القاعدة 313 للطائرات المسيرة التابعة للجيش الإيراني عن ارتياحه لتعاظم قدرات الجيش الإيراني عبر إنجازاته الملفتة في مجال تصنيع الطائرات دون طيار.

ولفت باقري إلى أن المواجهات العسكرية الراهنة بجميع إشكالها عززت من دور الطائرات المسيرة الحديثة والمتطورة مقارنة بسائر المعدات والأجهزة الاستراتيجية.

وفي القاعدة ذاتها التي بنيت على عمق مئات الأمتار تحت الأرض جرت كذلك مراسم إزاحة الستار عن سلاحين استراتيجيين مطورين هما صاروخ (حيدر1) والمسيرة (حيدر2).

ويبلغ مدى الصاروخ حيدر 1 المنتج محلياً 200 كيلومتر في الساعة وتصل سرعته إلى 1000 كيلومتر في الساعة ويطلق من الطائرات المسيرة (فطرس وكمان22 ) أما المسيرة حيدر 2 فهي طائرة دون طيار محملة بواسطة المروحية من طراز 214 التابعة لسلاح الجو بالجيش الإيراني.