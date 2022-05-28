بحضور الرفيق الشوفي.. فرع الرقة يعقد مؤتمره السنوي

الرقة- حمودالعجاج:

بحضور الرفيقين ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع، وغسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش المركزية، انطلقت أعمال مؤتمر  فرع الرقة لحزب البعث العربي الاشتراكي السنوي حيث يناقش التقارير التنظيمية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية.
يحضر المؤتمر الرفيق الدكتور عبدالعزيز العيسى أمين فرع الحزب بالرقة والسيد عبدالرزاق خليفة محافظ الرقة  وأمناء فروع الحزب السابقين وأعضاء قيادة الفرع وأعضاء مجلس الشعب  وأعضاء المؤتمر حيث قدم العديد منهم  من المناطق غير الآمنة….
يتبع

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