بعد انقطاع سبع سنوات.. إدلب تحتضن طلابها لامتحانات الشهادتين

البعث – علي حسون

بعد انقطاع سبع سنوات تعود ربوع محافظة إدلب لاحتضان طلابها لامتحانات الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي من خلال افتتاح /6/ مراكز امتحانية في مدينة خان شيخون للطلاب النظاميين من مدارس المدينة وريفها “مدارس منطقة سنجار – مدارس آبو الظهور “.

مدير التربية تكليفاً محمد نادر عبدو أوضح في حديث خاص لـ”البعث” أنه سيتم نقل الطلاب ذهاباً وإياباً من وإلى مناطق سنجار وأبو الظهور إلى مدينة خان شيخون.

وأشار مدير التربية إلى استقبال الطلبة الوافدين من خارج مناطق السيطرة والبالغ عددهم /137/ طالب وطالبة (تعليم أساسي وثانوي)، إذ عملت المديرية بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية لتسهيل دخول الطلاب لكن لم يسمح لهم الدخول من قبل الإرهابيين ومحاربي العلم، مؤكداً رغبة الطلاب وذويهم في تقديم الامتحانات وقناعتهم التامة بالمناهج السورية المعتمدة وذلك حسب ما نقله الطلاب الوافدين، علماً أن فريق من المديرية استنفر منذ 23 /5 بشكل يومي على المعابر ولكن دون جدوى بحسب مدير التربية الذي لفت إلى تجهيز مركزي استضافة للطلاب الوافدين في محافظة حماة بكل احتياجات الإقامة، وكذلك دروس تقوية أثناء فترة الإقامة قبل كل مادة بالتنسيق مع دائرة التوجيه، إضافة إلى تأمين نقل الطلاب من مراكز الاستضافة إلى المراكز الامتحانية.

وبين مدير التربية أن الإحصائية النهائية لعدد الطلاب والطالبات لكافة الشهادات /1606/ طالب وطالبة، إذ بلغ عدد المسجلين في الفرع الأدبي نظاميين وأحرار /517/ طالباً وطالبة، وعدد المسجلين في الفرع العلمي نظاميين وأحرار /487/ طالباً وطالبة.

أما عدد المسجلين في التعليم الأساسي نظاميين وأحرار /577/طالباً وطالبة، وعدد المسجلين في التعليم المهني تجارة دراسة حرة /16/ طالباً وطالبة، وعدد المسجلين في التعليم المهني صناعة دراسة حرة /9/ طلاب.

يشار إلى أن عدد المراكز الامتحانية الإجمالي للمراكز بلغ /20/ مركزاً، وتم افتتاح /14/ مركزاً امتحانياً في مدينة حماة للطلاب الأحرار، إضافة إلى افتتاح /8/ مراكز امتحانية لطلاب إدلب الدراسة الحرة في المحافظات /دمشق – حلب – اللاذقية/ وذلك استناداً إلى موافقة الوزارة على افتتاح هذه المراكز وهي تحت إشراف مديريات التربية ،كما يوجد مركز امتحاني صحي مشترك مع محافظة حماة وبإشراف مديرية تربية حماة.