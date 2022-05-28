تجربة ودية لمنتخبنا الوطني لكرة القدم.. والاعتذارات كثيرة!

في أول قرار يتخذه اتحاد كرة القدم الجديد تم تثبيت مباراة ودية لمنتخبنا الوطني للرجال أمام منتخب طاجكستان في الأول من شهر حزيران المقبل على ملاعب مدينة دبي الإماراتية، حيث برر الاتحاد سرعة تثبيته للمباراة التي لم تكن مجدولة على روزنامة كرتنا بأنها ضرورية لتلافي التبعات السلبية للغياب عن أيام الفيفا وأهمها قضية التراجع في التصنيف الدولي للمنتخبات.

وبناء على ذلك من المنتظر أن يبدأ المنتخب تجمعه خلال الساعات القادمة تمهيدا للسفر إلى دبي، لكن اللافت كان إبقاء الاتحاد على المدرب غسان معتوق في قيادة الجهاز الفني دون أن يوضح إن كان بصورة دائمة أو مؤقتة، كما أن اختيارات المدرب للاعبين كانت غريبة خصوصا مع حفاظه على ذات الأسماء المعروفة دون وجود وجوه جديدة رغم أن الفرصة قائمة حاليا للتجريب والاختيار.

ومنذ اللحظة التي تم الإعلان فيها عن المباراة توالت الاعتذارات من اللاعبين لأسباب بعضها يتعلق بالجاهزية وبعضها الأخر لظروف خاصة وهو الأمر الذي يجب التوقف عنده مطولا، لتكون القائمة النهائية للمنتخب مكونة من اللاعبين: ابراهيم عالمة، أحمد مدنية، حسين رحال، خالد كردغلي، عمرو جنيات، سعد أحمد، عبد الله الشامي، ثائر كروما، عبد الله جنيات، عبد الرحمن ويس، حسين الجويد، فهد اليوسف، محمد ريحانية، محمد العنز، يوسف محمد، كامل حميشة، محمد المرمور، محمد الحلاق، مصطفى جنيد، نصوح النكدلي، محمود المواس، مارديك مارديكيان، ياسين سامية،عمر السومة.

المحرر الرياضي