تحرير مدينة كراسني ليمان في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أنه نتيجة للأعمال المشتركة لوحدات القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية تم تحرير مدينة كراسني ليمان بالكامل من النازيين الجدد في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم إن صواريخ جوية عالية الدقة للقوات الجوفضائية الروسية دمرت في بلدة باخموت مركز القيادة الأمامي للواء الآلي 30 لقوات النظام الأوكراني ومركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي في بلدة سوليدار بالإضافة إلى تدمير خمسة مراكز قيادة ومراقبة و17 تجمعاً للقوى العاملة والمعدات العسكرية للنظام الأوكراني وأربعة مستودعات للذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية فيما قصف الطيران العملياتي والتكتيكي خلال الساعات الماضية ستة مراكز قيادة، ومركز اتصالات، وأربعة مستودعات ذخيرة، وبطاريتين من طراز غراد بالإضافة إلى 50 منطقة عسكرية للنظام الأوكراني، موضحاً أنه نتيجة للضربات الجوية قتل أكثر من 260 عنصراً من القوميين الأوكرانيين.