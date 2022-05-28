تخريج ثلاث دفعات”دبلوم التصدير الاحترافي”

أقامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حفل تخريج الدفعات الثلاثة للبرنامج التدريبي”دبلوم التصدير الاحترافي”وذلك في المركز الإعلامي لمدينة المعارض الجديدة بدمشق .

واستهدف البرنامج /٦٤/ مشاركا من شركات متنوعة صناعية وتجارية ومن حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية وأصحاب مشاريع صغيرة من القطاع الخاص خضعوا للتدريب في مجال التصدير على مدار /200/ ساعة لمدة /4/ أشهر .

وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل أكد أهمية قطاع التصدير كرافد للاقتصاد الوطني يحظى باهتمام مؤسسات الدولة بمختلف المجالات، واشار إلى أن برنامج دبلوم التصدير الاحترافي يهدف على المدى المتوسط إلى دخول عدد أكبر من الشركات الخاصة إلى العملية التصديرية كون الشركات السورية تعتمد بجزء كبير في تصديرها على مكاتب الشحن.

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