تسهيلات لتمكين الجرحى من تقديم امتحانات الشهادات العامة

أعلن مشروع جريح الوطن عن تقديم مجموعة من التسهيلات للجرحى أثناء إجراء امتحانات الشهادات العامة في المراكز الامتحانية كما كل طالب لديه احتياج صحي خاص.

وأوضح المشروع أن التسهيلات ضمن المراكز الامتحانية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة مصدقة من وزارة التربية وتشمل تكليف لجان استكتاب لجميع الحالات الواردة وفق التعليمات (فاقدي البصر والشلل والبتر).

وأشار المشروع إلى أن التسهيلات تتضمن التأكيد على تخصيص الطوابق الأرضية للطلاب من هذه الشريحة و(رمبات) لمستخدمي الكراسي المدولبة وعلى الإضاءة الجيدة والتهوية في المركز الامتحاني إضافة إلى تخصيص زمن إضافي لحالات الشلل الدماغي وفاقدي البصر بمقدار ربع مدة الامتحان.

ويستعد 289 جريحاً من شرائح العجز المختلفة لامتحانات الشهادات العامة بدعم من مشروع جريح الوطن.

 

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