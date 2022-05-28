قيادة شرطة الحسكة تكرم عدداً من أسر الشهداء والجرحى 

كرمت قيادة شرطة محافظة الحسكة اليوم عدداً من أسر شهداء وجرحى قوى الأمن الداخلي وذلك خلال احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد قوى الأمن الداخلي والشرطة في كتيبة حفظ الأمن والنظام بحي المريديان.

وتخلل الحفل تقديم كلمات تحدثت عن التاريخ المشرف لقوى الأمن الداخلي والشرطة وما قدموه من مواقف بطولية وتضحيات للحفاظ على أمن سورية مشيرة إلى أن يوم الـ 29 من أيار عام 1945 لم يكن الموقف الوطني الوحيد لقوى الأمن الداخلي والشرطة ضد المحتل الفرنسي بل كان لهم تاريخ حافل في مقارعة هذا الاحتلال وفي المشاركة بحرب تشرين التحريرية وصولاً إلى التصدي للإرهاب والقوى الظلامية التي أرادت ضرب سورية وصمودها.

 

 

مقالات ذات صلة

ارتفاع أسعار”المعسل”في مصر يهدد بتعطيل 330 ألف عامل

5-مايو-2022

سيارات للبيع المباشر للمنتجات الزراعية في اللاذقية

25-مايو-2022

الصين تعتذر عن استضافة كأس آسيا

14-مايو-2022

تطبيق أول حجر صحي لمرضى”جدري القردة”

22-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى