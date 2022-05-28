قيادة شرطة الحسكة تكرم عدداً من أسر الشهداء والجرحى 

كرمت قيادة شرطة محافظة الحسكة اليوم عدداً من أسر شهداء وجرحى قوى الأمن الداخلي وذلك خلال احتفال بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد قوى الأمن الداخلي والشرطة في كتيبة حفظ الأمن والنظام بحي المريديان.

وتخلل الحفل تقديم كلمات تحدثت عن التاريخ المشرف لقوى الأمن الداخلي والشرطة وما قدموه من مواقف بطولية وتضحيات للحفاظ على أمن سورية مشيرة إلى أن يوم الـ 29 من أيار عام 1945 لم يكن الموقف الوطني الوحيد لقوى الأمن الداخلي والشرطة ضد المحتل الفرنسي بل كان لهم تاريخ حافل في مقارعة هذا الاحتلال وفي المشاركة بحرب تشرين التحريرية وصولاً إلى التصدي للإرهاب والقوى الظلامية التي أرادت ضرب سورية وصمودها.