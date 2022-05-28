لوحات الرسامة سارة شمة تواصل جولتها العالمية

بدأت الرسامة السورية العالمية سارة شمة بعرض مجموعة من لوحاتها التي تصور القديس ويلفريد مؤسس كاتدرائية (ريبون) ضمن احتفالية من روما إلى ريبون في بريطانيا.

وعبر منتج مؤسسة (الفن في الكنائس) كريس بيلي عن سعادته لمشاركة شمة في المشروع وقال: محظوظون جداً لأننا نجحنا بضم الفنانة السورية سارة شمة إلى مشروعنا.. وهي التي تحظى لوحاتها الديناميكية بسمعة عالمية.. وقد قامت بإعادة تخيل القديس ويلفريد جنباً إلى جنب مع راعيته الملكة إينفلد.. ورئيس أساقفة كانتربري ثيودور الطرسوسي في ثلاث لوحات درامية ليتم تعليقها في صحن الكنيسة.

وقد حصدت شمة جوائز محلية وعربية وعالمية وأعمالها مقتناة من قبل وزارة الثقافة والمتحف الوطني بدمشق والمجلس الثقافي البريطاني والمركز الثقافي الإسباني وتتوزع أعمالها إضافة إلى سورية في لبنان والأردن والإمارات وتونس والكويت ومصر وإسبانيا والإكوادور وألمانيا وبريطانيا والنمسا وفرنسا وكندا وهولندا وأميركا واليابان.