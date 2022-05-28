مجلس الشعب: شهداء حامية البرلمان رسموا لوحة بطولية خالدة في مواجهة المستعمر الفرنسي

دمشق-سانا

أكد مجلس الشعب أن أبطال حامية البرلمان السوري الذين استشهدوا من جراء العدوان الفرنسي الغاشم على مبنى البرلمان في الـ 29 من أيار عام 1945 رسموا لوحة وطنية خالدة وملحمة من بطولات الشعب السوري الأبي الذي وقف في وجه الفرنسي الغاصب.

وقال المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه في ذكرى مرور سبعة وسبعين عاماً على ذلك العدوان الفرنسي: إن حامية البرلمان السوري بذلوا أرواحهم ودماءهم رخيصة دفاعاً عن وطنهم لتبقى راية العلم السوري خفاقة في عنان السماء عندما رفضوا بشموخ وإباء ووطنية عالية ووفاء لتراب سورية الحبيبة تأدية التحية للعلم الفرنسي.

وأكد المجلس في بيانه على أوجه الشبه بين اليوم والأمس لجهة ما تتعرض له سورية من مؤامرات تحت حجج وشعارات زائفة.

وتوجه المجلس بأسمى آيات الإجلال والإكبار لأرواح شهداء حامية البرلمان وشهداء سورية الأبرار مؤكداً أن ذكراهم ستبقى خالدة أبد الدهر سراجاً نهتدي بنوره ومحفزاً على متابعة المسيرة المظفرة وإعادة البناء والإعمار بتكاتف أبناء شعبنا الأبي وهمة رجال جيشنا العربي السوري الأغر وحكمة قائدنا المفدى السيد الرئيس بشار الأسد.