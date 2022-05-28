مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية في الحسكة يندد بتهديدات النظام التركي

مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية في الحسكة يندد بتهديدات النظام التركي

ندد مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل العربية بشدة بالتهديدات العسكرية والممارسات والاعتداءات الاجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته لشن عدوان جديد على أراضي سورية ومخططاته الخبيثة في الشمال السوري.

وجاء في بيان للمجلس: إن “الطوراني الهمجي أردوغان يحضر جيشه وعصابته الرخيصة لشن عدوان جديد على أرضنا السورية وذلك لتحقيق أطماعه التوسعية واحتلال بعض الأراضي السورية”.

كما ورد في البيان:”إن السفاح أردوغان يضع خططاً عسكرية لتحقيق أحلامه العثمانية البائسة من خلال إنشاء ما يسميها (المنطقة الآمنة) والتي يراد منها احتلال أجزاء من أرض سورية وإحداث تغيير ديمغرافي لتحقيق مصلحة العثمانيين الجدد على حساب الجغرافية السورية وأبنائها”، وداعا البيان (قيادات ميليشيا قسد) إلى قراءة المتغيرات السياسية والميدانية الجديدة والابتعاد عن الأحلام الانفصالية تفادياً لتكرار مأساة عفرين وتل أبيض ورأس العين وسواها من الجغرافيا التي قضمها المحتل التركي.