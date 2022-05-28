منافسات قوية بين ستين ملاكمة في بطولة الجمهورية

منافسات قوية بين ستين ملاكمة في بطولة الجمهورية

اختتمت بطولة الجمهورية للملاكمة الانثوية التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق بمشاركة /60/ لاعبة مثلن معظم المحافظات إضافة الى هيئتي الشرطة والطلبة .

واسفرت بطولة الاوزان بفئة الناشئات بفوز لجين عاصي /دمشق/ ورهام بكور / اللاذقية / وكارلا الحسين / حمص / و سناء محمد / اللاذقية / وزينب شربو / حلب / و سولاي جريدي /السويداء/ و ريم العلي /حماة / وذلك على التوالي باوزن /46و48 و50و52و54و66و70/ كغ

وفي فئة الشابات فازت مريم إبراهيم /طرطوس/ وسيما الخطيب / دمشق/ ومها حسن /حماة / ولينا إبراهيم / دمشق / و سيدرا محمود الشرطة / ولجين دبو /حمص / على التوالي باوزان /46 و 48 و 51 و 57 و 60 و67/ كغ.

وانتهت منافسات فئة السيدات بفوز شهد ريحاوي /حلب / بوزن /48/ كغ وماسا بعيرة /دمشق / بوزن /50/كغ واحلام علي /طرطوس/ بوزن /54/ كغ وميرنا جبور /السويداء / بوزن /57/كغ و سحر العبدالله /الحسكة / بوزن /60/ كغ وجنى بهلول /دمشق/ بوزن /63/ كغ و الهام دباس /دمشق/ بوزن /66/ كغ وحنين شحادة /اللاذقية / بوزن /70/ كغ وناهد اشبا /طرطوس / بوزن /75/ كغ.