منافسات قوية بين ستين ملاكمة في بطولة الجمهورية
اختتمت بطولة الجمهورية للملاكمة الانثوية التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق بمشاركة /60/ لاعبة مثلن معظم المحافظات إضافة الى هيئتي الشرطة والطلبة .
واسفرت بطولة الاوزان بفئة الناشئات بفوز لجين عاصي /دمشق/ ورهام بكور / اللاذقية / وكارلا الحسين / حمص / و سناء محمد / اللاذقية / وزينب شربو / حلب / و سولاي جريدي /السويداء/ و ريم العلي /حماة / وذلك على التوالي باوزن /46و48 و50و52و54و66و70/ كغ
وفي فئة الشابات فازت مريم إبراهيم /طرطوس/ وسيما الخطيب / دمشق/ ومها حسن /حماة / ولينا إبراهيم / دمشق / و سيدرا محمود الشرطة / ولجين دبو /حمص / على التوالي باوزان /46 و 48 و 51 و 57 و 60 و67/ كغ.
وانتهت منافسات فئة السيدات بفوز شهد ريحاوي /حلب / بوزن /48/ كغ وماسا بعيرة /دمشق / بوزن /50/كغ واحلام علي /طرطوس/ بوزن /54/ كغ وميرنا جبور /السويداء / بوزن /57/كغ و سحر العبدالله /الحسكة / بوزن /60/ كغ وجنى بهلول /دمشق/ بوزن /63/ كغ و الهام دباس /دمشق/ بوزن /66/ كغ وحنين شحادة /اللاذقية / بوزن /70/ كغ وناهد اشبا /طرطوس / بوزن /75/ كغ.