موسكو ستطرح موضوع الأنشطة البيولوجية الأمريكية في مجلس الأمن

صرح مدير دائرة عدم الانتشار ومراقبة الأسلحة بالخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن بلاده ستطرح مسألة النشاط البيولوجي الأمريكي بأوكرانيا في لقاءات مفتوحة لمجلس الأمن الدولي.

وذكر أن المعلومات التي تم الحصول عليها في أوكرانيا، تؤكد صحة الادعاءات التي قدمتها روسيا أكثر من مرة في سياق تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية البيولوجية للدول الغربية في أراضي بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وأضاف: “سنطالب الولايات المتحدة وحلفاءها بدلا من الأعذار الفارغة السابقة، بتقديم تفسيرات ومعلومات ووثائق شاملة عن مثل هذا النشاط على الأراضي الأوكرانية، من أجل حل جميع القضايا التي ظهرت، وكذلك العودة إلى التنفيذ الصحيح لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية”.

 

مقالات ذات صلة

جامعة دمشق تمدد التسجيل للطلاب المستجدين والقدامى في نظام التعليم المفتوح لغاية الخميس القادم 24-2-2022

17-فبراير-2022

صحفيون كوبيون يشيدون بدور الإعلام السوري في الدفاع عن بلاده

1-أبريل-2022

رتل عسكري للاحتلال الأمريكي يدخل مطار خراب الجير قادماً من الأراضي العراقية

25-أبريل-2022

تحقيق فلسطيني يؤكد أن جيش الإحتلال هو مصدر إطلاق النار على أبو عاقلة

14-مايو-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى