وزير الاقتصاد يناقش عمل الهيئات التابعة

عقد اليوم اجتماع بحضور وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل، وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج ومؤشرات أعمال كل من هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات ، و هيئة الاستثمار السورية ، وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لعام 2021 والربع الأول من عام 2022،

وأكد الوزير الخليل ضرورة متابعة اقتراح آليات جديدة لتنمية قطاع التصدير والإنتاج المحلي بشقيه الزراعي والصناعي بشكل ممنهج ووفق الأولويات، وتقديم دراسات متكاملة عن الأسواق المستهدفة، ومتابعة الخطط والبرامج المعتمدة لدى جميع الهيئات بشكل دقيق وتقييم اثر كل السياسات والإجراءات التي تم اتباعها ومراجعتها بشكل مستمر، واقتراح آليات جديدة لتطويرها بما يسهم في زيادة عدد المشاريع الاستثمارية وفق القانون رقم ١٨ وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز نفاذ الصادرات السورية الى الاسواق الخارجية.