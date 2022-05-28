وصول الدفعة الأولى من طلاب الشهادات من لبنان إلى سورية لتقديم الامتحانات

وصول الدفعة الأولى من طلاب الشهادات من لبنان إلى سورية لتقديم الامتحانات

أعلن مدير تربية ريف دمشق ماهر كمال فرج عن وصول الدفعة الأولى من طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية قادمين من الأراضي اللبنانية لتقديم امتحانات الشهادات العامة .

وأوضح مدير تربية الريف أن عدد الطلاب الذين عبروا الحدود السورية اللبنانية مساء أمس وصل إلى ٢٥٣ طالباً وتلميذاً، منهم ٩٣ طالباً متقدماً للشهادة الثانوية العامة و ١٦٠ تلميذاً لشهادة التعليم الأساسي، مبيناً أن هذا يأتي ضمن جهود وزارة التربية لإيصال التعليم لجميع الطلاب دون استثناء، مشيراً إلى تأمين الاستضافة للدفعة الواصلة في مركزي الروضة ويابوس.