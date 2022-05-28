وصول ٢٠٠٠ طالب وافد إلى حلب لتقديم امتحانات الشهادات

بينت وزارة التربية أنه تم وصول أكثر من ٢٠٠٠ طالباً وطالبة عبر معبري التايهة والطبقة إلى مدينة حلب لأداء امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، حيث وصل اليوم ١٤٠٨ طالباً وطالبة من منطقتي منبج وجرابلس عبر معبر التايهة بالريف الشرقي إلى مديرية تربية حلب يرافقهم ٥٣ مشرفاً تربوياً وعدد من الفرق الطبية، وتم استضافتهم في ٨ مراكز إقامة، كما وصل اليوم أيضاً عبر معبر الطبقة ١٠٤٠ طالباً من منطقتي عين العرب وصرين، يرافقهم ٢٤ مشرفاً تربوياً، أقاموا في أربعة مراكز للإستضافة.

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