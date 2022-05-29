افتتاح مكتبة في سجن دير الزور المركزي بمبادرة من المجتمع المحلي

افتتاح مكتبة في سجن دير الزور المركزي بمبادرة من المجتمع المحلي

بمبادرة من المجتمع المحلي وبالتنسيق مع محافظة دير الزور وقيادة شرطة المحافظة تم اليوم افتتاح مكتبة “ماري للتعليم والمعرفة” في سجن دير الزور المركزي.

الدكتورة سهام الخاطر عضو المكتب التنفيذي للمحافظة بينت أنه تم إنشاء المكتبة بهدف رفع معدلات التنمية الثقافية والاجتماعية والعلمية لدى نزلاء السجن موضحة أنه تم عن طريق المجتمع المحلي تأهيل إحدى الغرف في السجن وتجهيزها لتكون قاعة للمطالعة ومكاناً مناسباً للدراسة.

بدوره أشار رئيس فرع السجن المركزي العقيد فراس عيسى إلى أن إنشاء هذه المكتبة يأتي في إطار دور السجن كمؤسسة اجتماعية قانونية تهدف إلى رعاية النزلاء وتأهيلهم ليكونوا أفراداً فاعلين بعد انتهاء مدة توقيفهم.

من جانبهم أكد عدد من النزلاء أن التحصيل العلمي والدراسي والمعرفي هو حاجة أساسية لكل إنسان وهذه المكتبة تتيح المجال أمامهم لاستثمار الوقت بالمطالعة والدراسة والتعلم.

حضر الافتتاح محافظ دير الزور فاضل نجار وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان وقائد شرطة المحافظة اللواء بلال محمود.