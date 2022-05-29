الجعفري يبحث مع وفد أممي عمل(الإندوف)في الجولان

ناقش الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين مع خالد خياري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام والوفد المرافق له والجنرال إشوار هامال قائد قوات الإندوف عمل قوات المراقبة الأممية في الجولان السوري المحتل.

وأكد نائب الوزير ضرورة استعادة قوات الإندوف للدور المهم المنوط بها في ولايتها واستعادتها لمواقعها التي خسرتها بفعل الإرهابيين المدعومين من كيان الاحتلال الإسرائيلي مشدداً على ضرورة رصد جميع الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وعكس هذه الخروقات في التقارير المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن، مشيراً إلى أن عدم ذكرها يعود لأسباب سياسية وتناقض مع الولاية التي أنيطت بعمل الإندوف، ودعا الجعفري لإعادة فتح معبر القنيطرة الذي أغلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره شكر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سورية على استمرار الدعم الكبير الذي تقدمه لقوات الإندوف مؤكداً أنه سيدرس أثناء زيارته الميدانية إلى منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل جميع النقاط التي سمعها من الدكتور الجعفري.