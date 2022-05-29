الجعفري يبحث مع وفد أممي عمل قوات (الإندوف) في الجولان السوري المحتل

ناقش الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين مع خالد خياري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام والوفد المرافق له والجنرال إشوار هامال قائد قوات الإندوف عمل قوات المراقبة الأممية في الجولان السوري المحتل.

وأكد نائب الوزير ضرورة استعادة قوات الإندوف للدور المهم المنوط بها في ولايتها واستعادتها لمواقعها التي خسرتها بفعل الإرهابيين المدعومين من كيان الاحتلال الإسرائيلي مشدداً على ضرورة رصد جميع الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 والتي تشكل خطراً على حياة السوريين وعلى قوات الإندوف وعكس هذه الخروقات في التقارير المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وذلك استناداً إلى البيانات التي تقوم قوات الإندوف برصدها مشيراً إلى أن عدم ذكر هذه الخروقات في تلك التقارير أسبابه سياسية وتناقض مع الولاية التي أنيطت بعمل الإندوف.

وحث الدكتور الجعفري كلاً من الأمين العام المساعد والجنرال قائد قوات الإندوف على العمل من أجل إعادة فتح معبر القنيطرة الذي أغلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره شكر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة سورية على استمرار الدعم الكبير الذي تقدمه لقوات الإندوف مؤكداً أنه سيدرس أثناء زيارته الميدانية إلى منطقة الفصل في الجولان السوري المحتل جميع النقاط التي سمعها من الدكتور الجعفري وخصوصاً المتعلقة باستعادة الإندوف لمواقعها السابقة هناك.

وتحدث قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان السوري المحتل الإندوف الجنرال إشوار هامال عن الدعم الكبير الذي تتلقاه قوات الإندوف من الجانب السوري وتقديره لالتزام سورية بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاقية.. ووعد بمناقشة كل النقاط التي تمت إثارتها خلال اللقاء مع رؤسائه لتنفيذها.

حضر اللقاء العميد الركن أزدشير الحوراني رئيس مكتب وفد الهدنة ورانيا الحاج علي مديرة إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية والدكتور يامن يسوف مدير مكتب نائب وزير الخارجية وتميم المدني من إدارة المنظمات الدولية ونزار كبيبو من مكتب النائب.