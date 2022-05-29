تعاون سوري هندي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي  

أكد الدكتور بسام إبراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم خلال لقائه القائم بالأعمال في السفارة الهندية السيد     S. K. Yadav   أهمية تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي لافتاً إلى أهمية المنح المقدمة من الهند للطلاب السوريين.

كما أكد الوزير ابراهيم على عمق العلاقات التاريخية مع الهند والتي تزداد متانة على جميع الصعد , منوهاً إلى ضرورة استمرار العمل والتواصل مع الجانب الهندي في مجال تبادل الطلاب والأساتذة, والتدريب والتأهيل والمشاركة في الفعاليات العلمية.

من جانبه أشار القائم بالأعمال إلى اهتمام الهند بتطوير التعاون مع الجمهورية العربية السورية ولا سيما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية, معرباً عن استعداد الجامعات الهندية لتقديم خبراتها ومساعداتها.

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