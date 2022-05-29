مشاريع صغيرة بطاقة متجددة وخبرات تشيكية 

عقدت الأمانة السورية للتنمية اجتماعاً مع وفد من كلية العلوم الزراعية الاستوائية في جامعة براغ وذلك بهدف خلق فرصة للتعاون بين الأمانة السورية للتنمية والخبراء في مجال توليد الغاز الحيوي كأحد بدائل الطاقة طويلة الأمد.

وجرى خلال الاجتماع نقاش بين د.هينك روبيك قائد مجموعة فريق أبحاث الغاز الحيوي، وزملائه د.يانا مازانتسوفا ود.غيث حسن مع فريق الأمانة حول الهندسة البيئية وتطبيق تقنياتها في إعادة تدوير النفايات خاصة الزراعية منها لتحويلها إلى غاز حيوي من خلال وحدات صغيرة كبديل مستدام ومتجدد عن مصادر الطاقة الأخرى.

واقترح المدير التنفيذي للأمانة : شادي الإلشي أن تتعاون فرق “مشروعي” التابعة للأمانة في المحافظات مع الخبراء للعمل على إقامة مشاريع منتجة للغاز الحيوي في المناطق الزراعية التي تتوفر فيها المواد الأولية اللازمة، ثمَّ يقوم الخبراء بتدريب الأهالي في سبيل تمكينهم من تأسيس المشاريع.