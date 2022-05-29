وزير”التعليم العالي”يبحث مع(فيا آراب-الأرجنتين ) آفاق التعاون العلمي

بحث الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم مع رئيس اتحاد المؤسسات العربية الأمريكية (فيا آراب- الأرجنتين) د. ريكاردو ناصر آفاق تعزيز التعاون العلمي والبحثي والثقافي بين مؤسسات التعليم العالي في سورية واتحاد المؤسسات العربية الأمريكية.

واكد د. ابراهيم على الدور الهام الذي يسعى إليه الاتحاد في تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية مع سورية, بالإضافة الى إقامة تعاون مثمر في مجال التعاون العلمي والبحثي.

بدوره أعرب د. ناصر عن أهمية تعزيز أوجه التعاون والصداقة بين الجانبين واستمرار الجهود لتطوير آفاق التعاون العلمي والبحثي والاطلاع على واقع عمل المؤسسات التعليمية في سورية بعيدا عن حملات التضليل الإعلامي الذي استهدفت صورة سورية الحضارية، مبدياً استعداده لاستمرار التعاون والتنسيق وتقديم الدعم والخبرات.