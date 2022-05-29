وزير الزراعة يناقش مع الفلاحين في ريف حمص احتياجات حصاد القمح والتسويق والثروة الحيوانية

قام وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا اليوم بجولة ميدانية في ريف حمص التقى الفلاحين في منطقة تلدو وناقش معهم واقع الزراعة في المنطقة واحتياجات حصاد القمح والتسويق والثروة الحيوانية.

وأكد أنه ستتم إعادة 800 دونم للزراعات المروية في منطقة تلدو قريباً وتغذيتها من سد الحولة بعد إعادة تأهيل قناة الري العليا في المنطقة.

وتضمنت الجولة زيارة مركز توزيع الأعلاف والارشادية في تلدو، والاطلاع على واقع العمل فيهما.

يذكر انه بلغت المساحة المزروعة بمحصول القمح في محافظة حمص 34843 هكتاراً منها 13917 هكتاراً مروياً والباقي بعل، بينما بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشعير 34666 هـكتاراً.