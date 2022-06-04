الخارجية: التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية

أكدت سورية أن التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافراً للقانون الدولي ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح اليوم: تتابع الجمهورية العربية السورية التصريحات العدوانية للنظام التركي بشأن إنشاء ما يسمى “المنطقة الآمنة شمال سورية” والاعتداءات المتكررة والمستمرة على الأراضي السورية والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء.

وأضاف المصدر إن التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، كما أنها تتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا وتشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة وتنسف كل التفاهمات السابقة برعاية دولية والتي تمت على خطوط مناطق “خفض التصعيد”.