المقداد يبحث مع بلاسخارت سبل التعاون وخاصة المساعدات الإنسانية

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت والوفد المرافق لها سبل التعاون والتنسيق بين هيئات ووكالات الأمم المتحدة والحكومة السورية.

وتناول اللقاء مع الوفد سبل التعاون في كل المجالات وفي مقدمتها المساعدات الإنسانية وأوضاع المخيمات وبشكل خاص مخيم الهول.

وأكد المقداد على ضرورة الابتعاد بالعمل الإنساني عن التسييس والمعايير المزدوجة والتنسيق مع الحكومة السورية من قبل الأمم المتحدة وكل الدول التي لديها مواطنون في المخيمات لإعادتهم إلى وطنهم.

من جانبها عبرت بلاسخارت عن تقديرها للتعاون الذي تبديه سورية في إطار إغلاق المخيمات وخاصة التي تقع على الحدود السورية-العراقية وعبرت عن استعدادها للعمل بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية لحل مشاكل العراقيين في مخيم الهول.

 

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