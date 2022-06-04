تغريم ٣ مخابز ب ٥،٣ مليون ليرة في حماة

حماة- البعث أون لاين

بيَّن مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ “البعث أون لاين”، أن حماية المستهلك ضبطت اليوم مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية بعدة محال، وغرمت 3 مخباز بأكثر من 5 ملايين بسبب نقص الوزن بربطة الخبز

وأوضح زيود أن الدوريات نظمت ضبطاً بحق مخبز معردس بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار 155غ وغرمت صاحبه بأكثر من 3مليون و150 ألف ليرة وضبط مخبز العنجاري بنقص وزن بمقدار 105غ وغرمت صاحبه ب 1 مليون و20ألف ليرة، وضبط مخبز الأمير بنقص وزن بالربطة بمقدار 102غ وتغريم صاحبه

ب1 مليون و130 الف ليرة فيما شملت بقية الضبوط حيازة وعرض مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية بحق ع العبدالله وضبط الجمع بين نوعين من اللحم بحق أ الفطامة ْ بالإضافة لضبط تقاضي أسعار زائدة بالخبز والسندويش وبدل خدمات حق كل من ع الرحمون وع سفاف، م عدي، و10 لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير للالبسة والخضار واللحوم وأدوات منزلية وسحب 7عينات غذائية وغير غذائية لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية