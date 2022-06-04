فرع قوى الأمن الداخلي لحزب البعث العربي الاشتراكي يعقد مؤتمره السنوي

عقد فرع قوى الأمن الداخلي مؤتمره السنوي تحت شعار البوصلة دائماً لنا جميعاً هي سيادة سورية واستقلال قرارها وسلامة ترابها وكرامة أبنائها بحضور الرفيق اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع المركزيين والرفيق الدكتور غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي .

ونقل الرفيق اللواء ياسر الشوفي تحيات ومحبة الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد رئيس الجمهورية الذي لم يساوم وبقى راسخاً مقاوماً محافظاً على شعبه مدافعاً عنه .

وأضاف أن قوى الأمن الداخلي سطرت ملاحم البطولة وكانت جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري في الدفاع عن وحدة وتراب سورية.

بدوره الرفيق أمين فرع قوى الأمن الداخلي اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية استعرض مسيرة عام كامل من العمل الحزبي والمهني في مختلف جوانبه وما تم انجازه من خطط على جميع المستويات الحزبية والمهنية وتعزيز الجوانب الإيجابية وتطويرها ومدى التزام الرفاق بالمسؤولية المهنية التي أنيطت بهم. وأضاف اللواء الرحمون أن حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد يمثل أمل الأمة العربية في تحقيق تطلعاتها وهو قادر على قهر الصعوبات ومجابهة التحديات مهما كبرت.