وزارة التربية تضبط المتورطين بتسريب الأسئلة على”الفيس بوك”

البعث أون لاين- علي حسون:

أحال وزير التربية الدكتور دارم طباع المتورطين في تسريب الأسئلة إلى القضاء إضافة إلى كف اليد والصرف من الخدمة لعدد منهم، وذلك بعد نشرهم نموذج الأسئلة لإحدى المواد بعد بداية العملية الامتحانية بفترة قصيرة.

وقد تم من خلال غرفة العمليات والمتابعة معرفة وتحديد القاعات و المراقبين والمسؤولين عن هذا العمل الذي يُخل بالعملية الامتحانية و أخلاقيات المهنة.

وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات الوزارية .

وتهيب وزارة التربية بالزملاء مديري التربية التأكيد على نزاهة العملية الامتحانية، وتنفيذ التعليمات الوزارية المتعلقة بالامتحانات بدقة، لاسيما التفتيش الوقائي و الإبلاغ عن جميع حالات الغش الامتحاني.

والجدير بالذكر بأنه تم نشر نموذج أسئلة مادة العربي للشهادة الثانوية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعد بداية موعد الامتحان بفترة زمنية مما أثار استياء الأهالي والمعنيين في وزارة التربية لاسيما أن تسريب الأسئلة تم من خلال القاعات الامتحانية .