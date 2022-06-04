وزير الداخلية: عدم إذاعة البحث إلا بعد الحصول على كافة المعلومات للشخص

أكد اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية خلال لقائه اليوم قادة شرطة المحافظات ومديري الإدارات على الحفاظ على الجاهزية التامة لعناصر قوى الأمن الداخلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وعلى مكافحة الجـ.رائم بمختلف أنواعها وأشكالها وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء المختص. وشدد الوزير الرحمون على ضرورة تكثيف الدوريات ، وتعزيز الدور الوقائي لقوى الأمن الداخلي بما يساهم في منع وقوع الجـ.رائم، وإيلاء أهمية مكافحة التعـ.دي على محصول الحبوب ومنع العبث به والاتجار غير المشروع به. ودعا وزير الداخلية قادة الشرط إلى الاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم وتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لهم وعدم إذاعة البحث إلا بعد الحصول على كافة المعلومات للشخص المقصود بها بما فيها الرقم الوطني.