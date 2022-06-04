رونالدو “لاعب الموسم”

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي تتويج نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة لاعب الموسم في الفريق بعد تألقه عقب عودته إلى النادي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي “إنه في فترته الأولى مع يونايتد فاز رونالدو بالجائزة المرموقة ثلاث مرات في مواسم 2003-2004 و2006-2007 و2007-2008 وبعد عودة رائعة إلى ملعب أولد ترافورد مطلع هذا الموسم توج مجدداً بالجائزة للمرة الرابعة”.

وبفوزه بالجائزة أصبح رونالدو ثاني لاعب فقط في تاريخ يونايتد يتوج بالجائزة 4 مرات بعد الإسباني ديفيد دي خيا.

وسجل رونالدو هذا الموسم 24 هدفاً في جميع المسابقات مؤكداً أنه لا يزال قادراً على التألق في الملاعب الإنكليزية بعد فترات طويلة قضاها في إسبانيا وإيطاليا.

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