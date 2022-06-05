تدمير دبابات أوكرانية مقدّمة من دول شرق أوروبا في ضواحي كييف

البعث – وكالات:

واصل الجيش الروسي استهداف مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية والعمل على تحرير أراضي دونباس والقضاء على النازيين الجدد، وذلك في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، بينما صعّدت القوات الأوكرانية قصفها المنشآت المدنية في جمهورية دونيتسك ما أدّى إلى مقتل خمسة مدنيين.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمّرت في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف مجموعة من الدبابات من طراز “تي-72” وغيرها من المدرّعات التي سلّمتها لأوكرانيا دول من أوروبا الشرقية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية: “دمّرت القوات الجوية الروسية بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى على مشارف كييف دبابات T-72 وغيرها من المدرّعات قدّمتها دول من أوروبا الشرقية، وكانت موجودة في ورشات لإصلاح عربات القطار”.

وأضاف كوناشينكوف: إن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو دمّرت في دونباس ورشات يجري فيها إصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية التي تضرّرت أثناء القتال.

كذلك تم خلال اليوم الماضي ضرب مركزي قيادة لوائي الهجوم الجوي 81 و95 الأوكرانيين، و6 مناطق تجمّع للقوات والمعدات العسكرية، ما أدّى إلى تدمير منصتي إطلاق لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات Osa-AKM، وعربتين لراجمات الصواريخ، و3 مستودعات للصواريخ والمدفعية، إضافة إلى محطة رادار من طراز AN/TPQ-50 أمريكية الصنع لمحاربة بطاريات المدفعية.

وأصابت ضربات الطيران الحربي الروسية خلال اليوم 3 مراكز قيادة، و65 منطقة تجمّع للقوات والمعدات العسكرية، و3 مستودعات للذخيرة، وأدّت الغارات الجوية إلى مقتل أكثر من 350 عنصراً من الفصائل القومية، وتدمير 10 دبابات ومدرعات، وراجمتي صواريخ من طراز “غراد”، و9 قطع مدفعية، و14 مركبة خاصة، وصهاريج وقود مخصص للقوات الأوكرانية في دونباس، ومستودعين للذخيرة.

وذكر كوناشينكوف أنه تم إسقاط طائرة MiG-29 أوكرانية خلال معركة جوية في دونيتسك، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية في منطقة أوديسا طائرة نقل عسكرية من طراز An-26 كانت تقل أسلحة ومعدات عسكرية.

وتم خلال اليوم الماضي تدمير 10 طائرات دون طيار، بينها واحدة من طراز “Bayraktar TB2″، كما تم اعتراض صاروخين تكتيكيين من طراز Tochka-U في سماء مقاطعة نيكولايف، وإسقاط ثلاث قذائف أوكرانية لراجمة الصواريخ “أوراغان” في مقاطعة خاركوف.

وأصابت القوات الصاروخية والمدفعية 46 موقعاً للقيادة، و123 وحدة مدفعية وهاون في مواقع إطلاق النار، بالإضافة إلى 498 منطقة تجمّع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية.

وفي المجموع، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 189 طائرة أوكرانية، و129 مروحية، و1114 طائرة دون طيار، و330 منظومة صوايخ مضادة للطائرات، و3416 دبابة ومدرعة أخرى، و470 راجمة صواريخ، و1778 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 3419 مركبة عسكرية خاصة.

إلى ذلك، ذكرت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية أنه خلال اليوم الماضي، فقدت القوات الأوكرانية 36 من عناصرها، إضافة إلى استسلام ثمانية جنود وإلقائهم السلاح.

وجاء في بيان رسمي لقوات لوغانسك الشعبية: “في سياق الاشتباكات خلال اليوم الماضي، تكبّد العدو خسائر في صفوف عناصره وعتاده العسكري.. وتمّت تصفية 36 من القوات الأوكرانية وست ناقلات جند مدرّعة وست مركبات، إضافة إلى أن ثمانية جنود من القوات المسلحة الأوكرانية اتخذوا القرار الصحيح وألقوا أسلحتهم حفاظاً على حياتهم”.

من جهتها، أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية في بيان لها اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 62 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدّى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفل.

وقال البيان: إنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل 62 حالة إطلاق نار من القوات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت ما مجموعه 641 قذيفة مختلفة.

وأكد البيان مصرع 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين، بينهم طفل من مواليد عام 2017.

وأضاف البيان: إن القصف ألحق أضراراً بـ46 مبنى سكنياً في أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك ومدينة غورلوفكا، و14 من مرافق البنية التحتية المدنية.