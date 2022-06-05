برونزية ثمينة لمنتخبنا الوطني في بطولة العالم للمواي تاي

استطاع لاعب منتخبنا الوطني للمواي تاي علاء أبو جيش إحراز ميدالية برونزية في بطولة العالم التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي بمشاركة ألف لاعب يمثّلون مئة دولة، وخسر أبو جيش الذي كان ينافس في وزن 71 كغ بفارق نقطة أمام لاعب منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي بعد تجاوزه الأدوار التمهيدية بالقرعة، وفوزه على لاعب منتخب ليبيا في الدور ربع النهائي.

رئيس اتحاد اللعبة منار البزرة أكد لـ “البعث” أهمية هذه البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في فرنسا بعد عامين، في ظهور أول للمواي تاي ضمن الاولمبياد، وذلك بناء على توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية باعتماد المواي تاي والكيك بوكسينغ ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية، وكون هذه البطولة أولى مشاركاتنا الخارجية، فما قدمه منتخبنا يعتبر جيداً، خاصة أن أعمار لاعبينا ترفع سقف طموحاتهم بعد أن اكتسبوا خبرة مقبولة ستكون زادهم في البطولات القادمة.

وكشف البزرة أن ما قدمه اللاعب علاء، صاحب واحد وعشرين عاماً، متوقع منه، وكان يستحق التأهل إلى النهائي بعد مباراة متقاربة، وبالتأكيد سيعوض خسارته في المشاركات القادمة في الطريق نحو الاولمبياد، مبيّناً أن اللاعب يجتهد كثيراً في سبيل تحقيق ذلك، فهو مقيم في دولة الإمارات، والاتحاد يتابعه خطوة بخطوة، ويقدم له الدعم الفني، وسيكون بجانب رفاقه لتطوير مستقبل هذه اللعبة في السنوات العشر القادمة.

سامر الخيّر