بطاقة إنتاجية 250 ألف متر مكعب يومياً.. وضع بئر زملة المهر1 بالخدمة في ريف حمص الشرقي

وضعت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم بئر زملة المهر1 الذي يقع شرق تدمر بنحو 40 كم بالخدمة، حيث تم ربطه بالشبكة بطاقة 250 ألف متر مكعب يومياّ ولا تزال أعمال الحفر قائمة في حقل زملة المهر لإدخال آبار جديدة بالخدمة.

وتم إدخال البئر الذي حفر بخبرات وأياد وطنية إلى الشبكة في المرحلة الأولى عن طريق وصلة جانبية بطول 2.7 كم إلى خط الشاعر ومعمل غاز إيبلا ريثما ينتهي العمل في الخط الأساسي الذي يربط حقل زملة المهر مع حقل شريفة ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بطول 30 كم وقطر 10 إنشات وذلك لإدخال الغاز الجديد إلى الشبكة بالسرعة القصوى.

ونوه وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة في تصريح صحفي بالجهود الكبيرة التي قام بها العمال على مدار الساعة لوضع البئر بالخدمة حيث تم التحقق من الجاهزية وفتح البئر وسيصل بدءاً من يوم غد إنتاج هذا البئر إلى شبكة الغاز السورية والكمية الأولية المتوقعة هي 250 ألف متر مكعب ما يساهم في تأمين بعض الاحتياجات.

بدوره، أشار مدير عام الشركة السورية للغاز المهندس أمين الداغري إلى أن الجهود المشتركة بين الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز ومؤسسة الإنشاءات العسكرية أدت إلى وضع البئر بالخدمة حيث تم وبزمن قياسي هو15 يوماً تنفيذ ربط بئر زملة المهر1 الأولي مع خط الغاز الواصل بين محطة شاعر ومعمل غاز إيبلا.

كما أوضح مدير عام الشركة السورية للنفط الدكتور فراس قدور أن حقل زملة المهر تم اكتشافه وحفره بخبرات وطنية من جيولوجيين ومهندسين، معتبراً أن هذا الحقل واعد ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى ما بين 500 و 600 ألف متر مكعب قبل نهاية العام الحالي.

من جهته، بين رئيس المشروع المهندس محمود ملاطو أن حقل زملة المهر تم اكتشافه نهاية العام 2021 والورشات عملت على مدار الساعة لإنجاز ربط بئر زملة المهر1 مع خط غاز شريفة بفترة قصيرة وبظروف صعبة، مشيراً إلى أن مدة المرحلة الأولى من المشروع 15 يوماً في حين تبلغ المرحلة الكلية للمشروع 90 يوماً.

وقام الوزير طعمة بجولة على مواقع الحفر في بئري زملة المهر2 وزملة المهر3 حيث تتواصل أعمال الحفر فيهما.