تسوية أوضاع المطلوبين مستمرة في حلب

واصلت لجان التسوية استقبال المطلوبين المشمولين بعملية التسوية وفق الشروط التي طرحتها الدولة في محافظة حلب إيذاناً بإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.

ففي مركز صالة الأسد الرياضية بالمدينة وفي مركزي تل عرن وحيان بريف المحافظة استمرت عملية التسوية وسط إقبال جيد من قبل المشمولين بها نتيجة التعاون المثمر بين الأهالي ولجان التسوية والجهات المختصة.

الدكتور كميت عاصي الشيخ عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أشار إلى أن عملية التسوية تسير وفق البنود التي طرحتها الدولة مع تقديم التسهيلات اللازمة وسط ارتياح شعبي كبير وتعاون بين الأهالي والجهات المختصة من أجل إعادة كل الذين غرر بهم إلى حضن الوطن.

وأعرب عدد من المواطنين المشمولين بالتسوية عن ارتياحهم للإجراءات والتسهيلات المقدمة من الجهات المختصة ومنهم الشاب عبدو عمر محمد من مدينة حلب الذي بين أنه متخلف عن خدمة العلم وأجرى تسوية لوضعه بإجراءات ميسرة وبسيطة لافتاً إلى أنه سيلتحق بصفوف الجيش بعد انقضاء المهلة التي منحته إياها لجنة التسوية.