سورية تشارك بمهرجان السفارات الأجنبية في براغ

شاركت السفارة السورية في براغ للمرة الأولى في فعاليات المهرجان الخامس للسفارات الأجنبية المعتمدة في تشيكيا الذي تنظمه وترعاه وزارة الخارجية التشيكية الخاص بالترويج السياحي والثقافي.

وشهد جناح السفارة السورية في المهرجان عروضا ثقافية وسياحية متنوعة من سورية منها الصناعات النسيجية والغذائية والكتب والمطبوعات والمنشورات السياحية والثقافية إضافة إلى تقديمها عينات من الأطعمة والحلويات التي يشتهر بها المطبخ السوري.

وشارك في المهرجان الذي استمر على مدار يوم أمس سفارات 47 دولة و15 ألف زائر.

مقالات ذات صلة

ملياران و800 مليون ليرة مبيعات السورية للتجارة أســــــعار منافســـــة وعـــــروض مغريـــــة وبيــــع بالتقســــيط لعمـــــال الدولــــة

20-نوفمبر-2018

أولى ناقلات النفط الإيرانية وصلت فنزويلا.. رغم أنف ترامب!

25-مايو-2020

ألعاب “ستار وورز” من 99 بنساً إلى 15 ألف استرليني

27-ديسمبر-2021

الحملة الشرسة على روسيا تدار من أمريكا موسكو: لندن ستتحمل مسؤولية الاستفزاز بقضية سكريبال

2-أبريل-2018

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى