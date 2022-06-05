سورية تشارك بمهرجان السفارات الأجنبية في براغ

شاركت السفارة السورية في براغ للمرة الأولى في فعاليات المهرجان الخامس للسفارات الأجنبية المعتمدة في تشيكيا الذي تنظمه وترعاه وزارة الخارجية التشيكية الخاص بالترويج السياحي والثقافي.

وشهد جناح السفارة السورية في المهرجان عروضا ثقافية وسياحية متنوعة من سورية منها الصناعات النسيجية والغذائية والكتب والمطبوعات والمنشورات السياحية والثقافية إضافة إلى تقديمها عينات من الأطعمة والحلويات التي يشتهر بها المطبخ السوري.

وشارك في المهرجان الذي استمر على مدار يوم أمس سفارات 47 دولة و15 ألف زائر.