في نادي الطليعة.. إعادة تفعيل الاستثمارات وتجديد الثقة بكادر فريق الكرة

حماة- منير الأحمد

كشف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير أمور نادي الطليعة المهندس معتز الصحن لـ”البعث” عن إعادة تفعيل الاستثمارات من جديد لتأمين دخل مادي للنادي بعد أن كان في السابق يعتمد على الداعمين ورجال الأعمال، مشيراً إلى أنه لا يمكن استمرار العمل في النادي دون دعم مادي، وهو عصب الرياضة، فالنادي لديه عقود مع لاعبين في القدم والسلة، وغيرها من العقود، لذلك تم تفعيل الاستثمارات، وإعادة هيكلة ريوع الاستثمارات بما يتوافق مع الوضع الحالي، بالإضافة إلى طرح مشاريع ومواقع استثمارية جديدة، مع إعادة دراسة الاستثمارات القديمة وزيادتها بما يتلاءم مع الواقع، كما يتم البحث في موضوع رعاة الألبسة الرياضية الخاصة بالنادي، وقمصان لاعبي الفريق الكروي والفئات العمرية.

وبيّن الصحن أن موضوع الانتقالات والتعاقدات تحتاج إلى كم من المال، ودفعات فورية، والمحاولة حالياً لحل هذه المعضلة من خلال دعم بعض المحبين للنادي، والاستثمارات القديمة التي ستؤمن دفعات مالية في شهر تموز المقبل.

وأضاف الصحن: قبلنا المهمة لفترة مؤقتة بهدف عدم إدخال النادي بفراغ إداري خلال الشهرين القادمين، وبعدها ستتشكّل الإدارة الجديدة لتضم خبرات ورجال أعمال داعمين، وباب النادي مفتوح لأي شخص لديه أفكار من شأنها مساعدة النادي على الخروج من وضعه الحالي، فالنادي يستوعب الجميع.

وفيما يتعلق بالكادر التدريبي للفريق الكروي، أوضح رئيس اللجنة أنه تم بالإجماع تجديد الثقة بالجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن فراس قاشوش وكادره المرافق نظراً لما قدموه في الموسم الماضي.

ولفت الصحن إلى أن موقع فريق الطليعة على سلم الترتيب جيد قياساً للظروف التي مر بها خلال الموسم الماضي، فالإدارة تشكّلت قبل عشرة أيام من بدء الدوري، ومع ذلك الجميع من كادر تدريبي ولاعبين لم يقصروا وكانوا على قدر المسؤولية.