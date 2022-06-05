مباحثات سورية إيرانية للتعاون في المناطق الحرة

بحث مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد الكوسا مع المدير العام للمنطقة الحرة في جزيرة كيش الدكتور غلام حسين مظفري آليات وسبل التعاون للاستفادة من خبرة الطرفين في مجال المناطق الحرة، إضافة إلى تشجيع المستثمرين في البلدين على الاستثمار في هذه المناطق بغية الاستفادة من المزايا والإعفاءات المقدمة لهما.

وقدم مظفري شرحا عن المنطقة الحرة والأنظمة والمزايا التي تخضع لها الاستثمارات في جزيرة كيش، والأنشطة المتنوعة التي تتواجد ضمنها سواء الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو السياحية.

من جهته قدم مدير عام المناطق الحرة السورية تعريفاً بالمناطق الحرة وتوزعها الجغرافي في سورية والمزايا التي يتم منحها للاستثمارات فيها وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والتي يمكن للمستثمرين الإيرانيين المساهمة فيها.