مجلس مدينة اللاذقية يعتبر أن تعرفة الدخول إلى مواقع السياحة الشعبية مقبولة

اللاذقية – مروان حويجة

تعوّل محافظة اللاذقية على مناطق الشواطئ المفتوحة ومواقع السياحة الشعبية خلال الموسم السياحي الحالي الذي تشهد بدايته نشاطاً متزايداً و إقبالاً متصاعداً، و لعلّ الظروف الراهنة بكل تداعياتها وآثارها تجعل من تعدد أنماط المنتج السياحي مجالاً ضرورياً لتلبية احتياجات مختلف الشرائح.

رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي أكدّ لـ”البعث” أن السياحة الشعبية من الأولويات التي يعمل عليها مجلس المدينة من خلال عدة محاور، مبيّناً أنه تم تجهيز مجمل مواقع الموسم الماضي للسياحة الشعبية وإعادة تشغيلها لتكون شاطئاً مفتوحاً أمام عامة الناس ومنها مسبح أوغاريت وموقع غولدن بيتش والرمل الجنوبي وغربي المنتجع وهناك مسعى لزيادة عدد مواقع السياحة الشعبية.

وأكد زنجرلي أن تعرفة الدخول مقبولة وفي حدّها الأدنى وهي تعرفة تشجيعية وأية شكوى حول تجاوز للتعرفة المحددة فإن هناك إجراءات لمعالجتها بما يكفل الحفاظ على هذه الميزة التشجيعية.

ولفت زنجرلي إلى رفد هذه المواقع بخدمات النظافة المكثفة من خلال ورشات النظافة والصيانة على مدار اليوم بما ينعكس على الارتياد المريح لهذه المواقع التي تستقطب أعداداً متزايدة تباعاً خلال الموسم السياحي، مشيراً إلى تنفيذ خطة أعمال صيانة وتعبيد للطرقات على المحاور الرئيسية ضمن المدينة ومنها المدينة السياحية الشمالية.

ومن جهته بين مدير سياحة اللاذقية المهندس فادي نظام أن التركيز يتم على منتج السياحة الشعبية كونها تستقطب الشرائح الأوسع وعامة الناس وتشكل داعماً للسياحة الداخلية التي تشكّل محور الاهتمام بالشواطئ المفتوحة ومناطق السياحة الشعبية والمنتزهات والمهرجانات وأماكن السياحة والاصطياف وغيرها من الأماكن والمواقع التي تشكّل مقصداً شعبياً للأسرة، لافتاً إلى أن وزارة السياحة خصصت مواقع للسياحة الشعبية يتم الدخول إليها بأسعار جداً مقبولة تناسب الأسرة وهذا يأتي في إطار توسيع البعد الاجتماعي للحركة السياحية خلال الموسم الحالي، موضحاً أن انطلاقة الموسم السياحي تشهد نشاطاً ملحوظاً وإقبالاً متزايداً وملاءة لافتة ولاسيما أيام الخميس والجمعة والسبت وهي مرشحة للتزايد الكبير مع انتهاء امتحانات الشهادات واقتراب الموسم السياحي من ذروته واصفاً بداية الموسم السياحي في محافظة اللاذقية بأنها جيدة و وواعدة.