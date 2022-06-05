نادال يحرز لقب بطولة فرنسا للتنس للمرة الرابع عشر 

تمكن الإسباني رافاييل نادال المصنف الخامس، من إحراز لقب بطولة فرنسا المفتوحة لتنس الرجال على الملاعب الترابية للمرة الرابعة عشر في مسيرته.

وقد تغلب البطل الإسباني صاحب 36 عاماً في نهائي البطولة الفرنسية على اللاعب النرويجي المصنف الثامن كاسبر روود 23 عاماً، في المباراة التي انتهت عصر اليوم بثلاث مجموعات دون رد 6/ 3 و6/ 3 و6/ صفر، خلال ساعتين و18 دقيقة.

بهذا الفوز حقق نادال عدة أرقام قياسية، فقد وصل للفوز الرابع عشر في البطولة الفرنسية، حيث أنه قد تميز على الملاعب الترابية بشكل عام، كما أنه تفرد بـ 22 لقباً في البطولات الكبرى، من بين 92 لقباً خلال مسيرته حتى الآن، ليتقدم بذلك على ملاحقيه السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي يملك كلاً منها 20 لقباً في البطولات الكبرى.