إرهابيو (النصرة) ينفذون 12 اعتداء في منطقة خفض التصعيد بإدلب

كثفت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتداءاتها على المناطق الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري في ريفي إدلب وحلب حسب وزارة الدفاع الروسية.

وأكد نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم اللواء البحري أوليغ جورافلوف أن “إرهابيي تنظيم جبهة النصرة نفذوا انطلاقاً من مناطق انتشارهم في منطقة خفض التصعيد خلال الـ24 ساعة الماضية 12 اعتداء 6 منها في محافظة حلب ومثلها في محافظة إدلب”.

ولفت جورافلوف إلى أن “متزعمي التنظيمات الإرهابية الناشطة في منطقة خفض التصعيد في إدلب يكدسون المؤن ويكثفون التدريبات”.