اتفاق على تأمين المازوت لتنفيذ أعمال مشروع معرض السيارات..!.

دمشق- محسن عبود

تقوم الشركة العامة للبناء والتعمير، فرع المنطقة الجنوبية بتنفيذ أعمال البنية التحتية والطرقات الرئيسية والفرعية والأرصفة في مشروع معارض السيارات في محافظة ريف دمشق حسب الخطة الموضوعة.

وأكد المهندس رفيق الحمصي مدير فرع المنطقة الجنوبية في الشركة، أن المشروع البالغة مساحته 80 هكتاراً مخصّص لتشييد معرض للسيارات بريف دمشق “الدوير”، بهدف تخفيف الضغط عن مدينة دمشق، حيث يتألف المشروع من أربعة عقود رئيسية.

وبيّن الحمصي أنه تمّ مؤخراً الاتفاق مع الجهات المعنية على تأمين مادة المازوت خلال اجتماع على أرض المشروع ضمّ محافظي دمشق وريفها ومديري شركتي البناء والتعمير والطرق والجسور، حيث تقرّر العمل على تكثيف العمل لاستدراك الخطة حسب الاتفاق مع الجهات المعنية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، أما العقد الثاني فهو مشروع الصرف الصحي رقم /6/ لعام 2020 وقيمته 1.3 مليار ليرة سيتمّ العمل على تنفيذه تباعاً مع تقدم أعمال الطرقات بالمشروع. أما المشروع الثالث فهو عقد شبكة مياه الشرب وقيمة هذا العقد نحو 75 مليون ليرة. ولفت الحمصي إلى أن جميع مستلزمات العمل بهذا المشروع متوفرة في أرض المشروع، ولكن تنفيذها سيكون في المراحل الأخيرة من المدة الزمنية، أما المشروع الرابع فهو عقد المبنى الإداري للمشروع وهو عبارة عن مبنى مسبق الصنع مؤلف من طابقين، تمّ إنهاء العمل بهذا المبنى بالكامل وتبلغ قيمته أكثر من خمسين مليون ليرة، وحالياً تقوم الجهة صاحبة المشروع بوضع أثاث ومفروشات المبنى وفق الخطة المقررة.

وأخيراً بيّن الحمصي أن العمل مستمر بالمشروع بوتيرة عالية من أجل الانتهاء من الأعمال ضمن المدة المحدّدة، لافتاً إلى أن خطة الفرع لهذا لعام بلغت 8.3 مليارات ليرة، وتشمل تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والإستراتيجية لاقتصادنا الوطني، وأن الفرع تجاوز خطته لغاية شهر أيار بنسبة بلغت 119% من نسب الإنجاز في المشاريع التي ينفذها.