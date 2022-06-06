اجتماع لوزارتي”الثقافة” و”السياحة” لتطوير السياحة الثقافية

عقد وزيرا الثقافة الدكتورة لبانة مشوّح والسياحة المهندس محمد رامي مرتيني اجتماعاً في وزارة الثقافة.

وناقشا أعمال التنقيب الأثري في شرائح عمريت والشريط الساحلي في طرطوس، واستكمال مشاريع تأهيل المسارات السياحية في القلاع، والمساهمة في دعم خطة المديرية العامة للآثار والمتاحف لإنجاز أعمال ترميم إسعافية في عدد من القلاع والمواقع الأثرية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ما تم إنجازه لإنهاء أعمال تأهيل مركز الزوار في تدمر ومقترح إعداد دراسة لتوظيف بعض بيوت المشاهير التراثية بالتعاون بين الوزارتين ونتائج المتابعة مع منظمة اليونيسكو بخصوص مشروع إقامة تلفريك في منطقة الحفة باللاذقية ضمن مسار قلعة صلاح الدين، واستكمال مشروع لوحات الترميز ثنائي البعد QR في بعض المسارات والمواقع الأثرية والإعداد المشترك لورشة المقترحة حول برنامج بيوت المشاهير وبيت أبو خليل القباني.