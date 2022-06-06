استثناء المهندسين أصحاب المكاتب المفتوحة منذ 10 سنوات من الدعم

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي بناء على التوجهات الحكومية ومعايير الإدارة الالكترونية المتكاملة لمنظومة الدعم التي تم تنفيذها وهو استثناء المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المهندسين.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الآلية الجديدة تمكن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه مشيرة إلى أنه ستتم دراسة الاعتراض من قبل المختصين في نقابة المهندسين وبعد أسبوع اعتباراً من اليوم سيتم تنفيذ الاستثناء على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.

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