البدء بتأهيل شبكة الخط الحديدي في المرفأ

اللاذقية – مروان حويجة

بدأ فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بإعادة تأهيل شبكة الخط الحديدي ضمن الحرم المرفئي في اللاذقية، وأوضح مدير الفرع المهندس فادي نصير أن المشروع يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية للشبكة الحديدية في المرفأ، وبين المرفأ ومحطة نقل البضائع في الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية من خلال إجراء صيانات فنية واستبدالات للنقاط والمواقع التي تحتاج للتجديد والاستبدال بما ينعكس على جاهزية منظومة الشحن السككي للبضائع من المرفأ إلى مقاصدها وبما يعزز مقومات السلامة والنقل الآمن، مبيّناً أن المشروع يأتي ضمن خطة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية لتفعيل وتوسيع منظومة الشحن السككي للبضائع وبما ينسجم مع الربط السككي لنقل البضائع.

ولفت نصير إلى إحداث تفريعة سككية قرب المنطقة الحرة البرية وهي تفريعة جاهزة للاستثمار، إضافة إلى صيانة مجموعات ترين سيت التي تضم عربات مع مجموعة جرّ.