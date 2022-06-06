“التربية”تصدر تعليمات إعادة النظر في الخطأ المادي

دمشق- البعث أون لاين:

أصدرت وزارة التربية تعليمات إعادة النظر في الخطأ المادي لدورة ٢٠٢٢، حيث حددت في تعميم إلى مديرياتها في المحافظات أحقية الطالب نتيجة احتمال وقوع خطأ مادي في جمع الدرجات، الاعتراض على صحة الدرجات التي اكتسبها في مادتين على الأكثر.

وطلبت في هذا التعميم من مديرياتها التقيد بإبلاغ الطلاب إمكانية الاعتراض على نتائجهم في مادتين فقط اعتباراً من اليوم الذي يلي صدور نتائج الدورة الأولى ولغاية/خمسة أيام/ بما فيه أيام العطل الرسمية والأعياد، واستلام طلبات الاعتراض، وإعداد قائمة بأسماء الطلاب المعترضين ورموز المواد التي اعترضوا عليها وإرسالها إلى مركز التصحيح.

يشار إلى أن ماهية الخطأ المادي يتضمن الخطأ في نقل درجة أي سؤال من مربعها الصغير في حاشية الورقة إلى الحقل المخصص لها في القسيمة، أو الخطأ في جمع الدرجات والخطأ في نقلها إلى حقل الدرجة النهائية، أو حالات عدم تصحيح السؤال كاملاً أو جزءاً منه.