“التربية”تكرم الطالب”عرسان”تقديراً لمهاراته البرمجية

شغفه بتصميم البرامج الحاسوبية دفعه للعمل على برنامج أتمتة عمل المدارس…ورغم صغر سنه تمكن الطالب الحبيب عرسان من الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب (ICDL)، وتشجيعاً وتقديراً له كرمه وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم بحضور مدير المعلوماتية الدكتور ياسر نوح، وقدم له جهاز تاب ليتمكن من متابعة شغفه ونشاطه في تصميم البرامج وإعدادها.

وأكد والد الحبيب عرسان أهمية هذا التكريم في تحفيز ولده وتشجيعه لإنجاز أعمال برمجية جديدة وتطوير مهاراته، شاكراً الوزير لدعمه وحرصه على الطلاب المتميزين.

هذا ويذكر أن الحبيب أصغر طفل في سورية يحصل على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب وهو بعمر السبع سنوات.