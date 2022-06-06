الصين: أوروبا والعالم يدفعان ثمناً باهظاً للعقوبات الغربية ضد روسيا

البعث – وكالات:

أكدت الصين أن العقوبات الغربية الجديدة على روسيا لن تخفف من حدّة الوضع في أوكرانيا وأن أوروبا والعالم بأسره يدفعان الثمن باهظاً.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله تعليقاً على الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: إن الحقائق تثبت أن الضغط بالعقوبات ليس الطريق الصحيح لحل الأزمة الأوكرانية والعقوبات الواسعة النطاق والعشوائية التي فرضتها بعض الدول على روسيا لم تخفف أيّ شيء من الوضع بل على العكس دفعت أوروبا والعالم بسببها ثمناً باهظاً.

وأوضح المتحدث أن سكان الدول سيواجهون مع تصعيد ضغوط العقوبات صعوبات جديدة مثل التضخم والبطالة وسيضطر العالم إلى مواجهة مشكلات خطيرة مثل أزمات الطاقة ونقص السلع التموينية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق تبني الحزمة السادسة من العقوبات غير القانونية ضد روسيا وتنصّ من بين أمور أخرى على تطبيق تدريجي لحظر على واردات النفط من الاتحاد الروسي.

كذلك أكدت الصين اليوم رفضها الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها سلاح الجو الكندي محذّرة من أن هذه التصرفات تهدّد الأمن والاستقرار.

ونقلت “رويترز” عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية (وو تشيان) قوله: إن القوات الجوية الكندية كثفت أنشطتها الاستخبارية والاستفزازات ضد الصين، الأمر الذي يشكّل تهديداً للأمن الصيني، مشدّداً على رفض بلاده لمثل هذه التحرّكات، ومضيفاً: إن الجيش الصيني اتخذ إجراءات مناسبة للتعامل مع التصرفات الكندية بما في ذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

وكان سلاح الجو الكندي زعم الخميس الماضي أن طياري القوات الجوية الصينية تصرّفوا بطريقة غير مهنية أثناء تعاملهم مع القوات الجوية الكندية في المجال الجوي الدولي.