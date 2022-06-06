بريطانيا تعتزم تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى

اعلن وزير الدفاع البريطاني بين والاس، اليوم الإثنين، أنّ بلاده سوف ترسل عدداً غير محدود من قاذفات “إم 270” إلى أوكرانيا، والتي يمكنها إطلاق صواريخ دقيقة التوجيه يصل مداها إلى 80 كيلومتراً، وهو مدى أطول من أي تقنية صاروخية تستخدم حالياً في الحرب، وفقاً لوكالة “بي إيه ميديا” البريطانية.

وأضاف والاس أنّ “قرار إرسال القاذفات اتخذ بتنسيق وثيق مع حكومة الولايات المتحدة”، مؤكداً أنّ “القوات الأوكرانية سوف تتدرب في المملكة المتحدة على استخدام المعدات”.

وأشار في بيان إلى أنّ “المملكة المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا في هذا القتال، وتأخذ دور المبادرة في إمداد قواتها البطولية بالأسلحة الحيوية التي تحتاجها للدفاع عن بلادها من الغزو غير المبرر”.

وكانت شبكة “سي أن أن” أفادت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأنّ “إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتزويد أوكرانيا بأنظمة حديثة من راجمات الصواريخ البعيدة المدى MLRS”.

وفي وقت سابق، قالت السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا بريجيت برينك إنّ القوات الأوكرانية هي التي ستحدد مدى صواريخ “هيمارس” التي تخطط واشنطن لتسليمها إلى كييف قريباً.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، أنّ القوات المسلحة الروسية “ستقصف أهدافاً في أوكرانيا لم تستهدفها من قبل، حال تزويد واشنطن كييف بصواريخ بعيدة المدى”.